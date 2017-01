Verhuizing Witte Huis is strak geregisseerd

Na acht jaar moet Obama vrijdag in het Witte Huis plaatsmaken voor Donald Trump. De presidentiële verhuizing is een strak geregisseerde, bijna militair aandoende operatie. En feitelijk is daarvoor maar zes uur beschikbaar.

Wie verhuist, neemt daarvoor doorgaans ruim de tijd. Bij een wisseling van de wacht in het Witte Huis ligt dat net even anders. Rond elf uur vrijdagmorgen zullen de zittende president Barack Obama en het aankomende staatshoofd Donald Trump zich naar het Capitool in Washington begeven voor de inauguratieceremonie.

Rond die tijd zal er al een colonne voertuigen voor de poort van het Witte Huis staan. Volgeladen met spullen van de familie Trump. Om twaalf uur ’s middags gaat het hek open – en geen minuut eerder.

Vanaf dat tijdstip zal het een komen en gaan zijn van vrachtwagens en busjes. Alles wat zich nog van de familie Obama in het Witte Huis bevindt zal naar haar nieuwe woning worden getransporteerd. Doorgaans werd die hele inboedel in militaire transporttoestellen geladen en overgevlogen naar de volgende verblijfplaats van de vertrekkende president. De Obama’s gaan echter een paar kilometer verderop in Washington wonen, dus daar komt geen vliegtuig aan te pas.

Dan gaat het huisraad van de familie Trump naar binnen. Doorgaans worden die spullen enkele weken van tevoren opgeslagen in een depot in de nabijgelegen staat Maryland. Overigens moet Trump deze verhuizing zelf betalen. Hetzij uit eigen zak, hetzij uit campagnefondsen. Maar zodra zijn bezittingen de drempel van het Witte Huis zijn gepasseerd, zijn de verdere kosten voor rekening van de regering. Die betaalt ook weer voor het leeghalen van de woning aan Pennsylvania Avenue 1600.

De geheime dienst ziet toe op het verloop van deze strak georganiseerde operatie. Om veiligheidsredenen wordt er geen hulp van buitenaf ingehuurd. Het vaste personeel van het Witte Huis handelt de verhuizing eigenhandig af.

De chef-bode van het Witte Huis coördineert de verhuizing. Hij voorziet het personeel van plattegronden en foto’s die precies aangeven waar elk voorwerp naar toe moet. Op zijn schema is zelfs vermeld wie de liften moet bedienen en wie de lege dozen hoort op te ruimen. Aan het eind van de middag moet alle kleding van de first family in de kasten hangen en moet hun favoriete voedsel in de keuken opgeslagen zijn.

Officieel moet de operatie om zes uur ’s middags zijn afgerond. Vanaf dat moment is het Witte Huis de woning van de nieuwe president. De familie Trump zal echter nog tot laat in de avond op het inaugurele bal en andere ceremoniële bijeenkomsten aanwezig zijn, dus dat geeft het personeel iets meer tijd.

En dat is maar goed ook. Want het hele Witte Huis moet ook worden schoongemaakt. En waar nodig, moet er ook geverfd, behangen en gestoffeerd worden. Al naar gelang de wensen van de nieuwe president.

Buiten de Cabinet Room bevindt zich de fotogalerij met afbeeldingen van alle 44 presidenten van de Verenigde Staten. Voordat Trump zijn intrek in het Witte Huis neemt, zal ook zijn portret aan die muur prijken. Vermoedelijk een foto van hem tijdens de inauguratieplechtigheid bij het Capitool in Washington. Ook is er een roterende galerij met foto’s van de nieuwe president, vooral afbeeldingen van ontmoetingen met wereldleiders. Die collectie staat bij Trump dus nog in de kinderschoenen.

Met de verhuizing en alle werkzaamheden daaromheen is de inrichting van het Witte Huis bepaald niet definitief. De nieuwe president heeft alle vrijheid om het interieur naar eigen smaak te wijzigen. Of naar de smaak van de first lady.

Toen president George W. Bush in 2001 zijn intrek in het Witte Huis nam, liet hij nieuw tapijt voor de Oval Office aanrukken, ontworpen door zijn vrouw Laura. Hij wilde „iets optimistisch.” Volgens ingewijden zou hij bezoekende wereldleiders graag op zijn vloerkleed wijzen.

Natuurlijk zal Donald Trump vanaf dag één van zijn presidentschap zich met het landsbelang en de politiek bezig moeten houden. Maar er zijn ook nogal wat persoonlijke zaken te regelen. Zo is het gebruikelijk dat het nieuwe Amerikaanse staatshoofd al in de eerste week van zijn ambtstermijn zijn begrafenis organiseert, voor het geval hem iets tijdens zijn regeerperiode overkomt.

Tijdens zijn eerste dagen als president kan Trump ook een nieuwe chef-kok voor het Witte Huis aanstellen. En de miljardair, die het gewend was zich in zijn eigen vliegtuig en auto’s te verplaatsen, zal moeten wennen aan de presidentiële vervoermiddelen.

De nieuwe presidentiële limousine, bijgenaamd The Beast, zal naar verwachting vrijdag zijn opwachting maken. De auto, gebouwd door General Motors, vervangt de Cadillac waarin Obama werd gereden. De veiligheidsvoorzieningen van de zwaar gepantserde wagen worden strikt geheim gehouden. Zeker is in elk geval dat het voertuig is voorzien van de modernste communicatiemiddelen. Ook zouden er pepperspray sproeiers en twee zakken bloed van de president aan boord zijn. En natuurlijk wordt The Beast omringd door een colonne voertuigen van de geheime dienst, met zwaar bewapende agenten aan boord.

Door de lucht zal Trump zich voortaan verplaatsen met de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Daarvan zijn twee nieuwe exemplaren bij Boeing in bestelling. De aankomende president heeft echter eerder verklaard dat hij van die order af wil. De kosten, naar eigen zeggen 4 miljard dollar, vindt hij „belachelijk.” Voor de kortere afstanden is er de Marine One, de presidentiële helikopter.

Maar eerst moet Donald Trump nog worden beëdigd. Alvorens hij op 21 januari zijn eerste ontbijtje in het Witte Huis kan nuttigen.