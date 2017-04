Verdeeld Frankrijk kiest met Macron voor Europa

Frankrijk heeft gekozen. En de Europese vlag kan uit. Niet Marine Le Pen, zoals de peilingen lange tijd beweerden, maar Emmanuel Macron, leider van de beweging En Marche (Voorwaarts), is zondagavond winnaar geworden van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk.

Macron kreeg bijna een kwart van de kiezers achter zich (24 procent). Beide kandidaten zullen op zondag 7 mei bij de tweede ronde strijden om het presidentschap van Frankrijk.

Marime Le Pen eindigde als tweede met bijna 22 procent. Meer dan 7 miljoen Fransen gaven hun stem aan de kandidate van het Front National. Niet eerder scoorde de partij zo hoog.

Een paar maanden geleden leek het erop dat opnieuw een François president zou worden: Fillon in plaats van Holland. Maar de conservatief stelde teleur. Hij kreeg zondag niet meer dan 20 procent. Omdat hij eindigde als derde, doet hij op 7 mei niet meer mee aan de tweede ronde. Daarin strijden alleen nog de twee kandidaten met de meeste stemmen.

Ondanks een lichte opleving in de peilingen bleef hij de kandidaat met een luchtje. Zijn campagne werd overschaduwd door zijn aandeel in een fraudezaak. Hij zou overheidsgeld zou hebben misbruikt voor het financieren van niet-bestaande banen van zijn vrouw en kinderen. In een eerste reactie gaf Fillon aan de volledige verantwoordelijk voor het falen op zich te nemen. De teleurstelling binnen het kamp van de Les Republicains (LR) was groot.

Jean-Luc Mélenchon haalde ook de tweede ronde niet, maar kon wel een lange neus maken naar de socialisten die hem enkele maanden nog probeerden over te halen af te zien van zijn poging om solo het Elysée te halen. Mélenchon groeide in de campagne en kreeg zondag 19,2 procent van de stemmen.

Grote verliezer van de avond was de socialist Benoît Hamon, die slechts 6,3 procent van de kiezers achter zich wist te scharen. Het zag er bij een van de laatste peilingen al niet goed voor hem uit. Analisten wijzen op zijn campagne, die vrij laat op gang kwam.

De socialisten verloren veel tijd met de voorverkiezingen van de Parti Socialiste. Vervolgens vonden er onderhandelingen plaats met de groenen van EELV met als doel één enkele linkse kandidaat te leveren.

Tot slot vonden veel socialisten de plannen van Hamon te radicaal. Ze besloten over te lopen naar Macron.

Aanhangers van Macron vierden de overwinning en wezen erop dat de stemmers gekozen hebben voor een kandidaat die duidelijk kiest voor een toekomst in Europa en een nieuw tijdperk waarin afscheid moet worden genomen van de traditionele verdeeldheid tussen links en rechts.

Hun leider, Emmanuel Macron, presenteerde zich met succes als de kandidaat van de vernieuwing, van de hoop en het optimisme.

Hij slaagde erin om in een jaar tijd een beweging op te zetten die vooral veel jongeren aansprak. Zijn campagne was dynamisch. Overal in land werden er comités opgericht. Dagelijks werden er evenementen georganiseerd om Macrons ideeën bij een groot publiek bekend te maken.

In de tweede ronde zal het er veel kiezers om gaan Le Pen te laten verliezen. Daarom zullen kiezers die zondag andere kandidaten hebben gesteund, op Macron stemmen. Waarschijnlijk wint hij met gemak en wordt Macron de nieuwe president van Frankrijk.