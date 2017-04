„Verdachten bij aanslag luchthaven Brussel”

Twee terreurverdachten die dinsdag in Spanje zijn opgepakt hebben toegegeven dat ze tijdens de aanslagen in Brussel op de luchthaven van de Belgische hoofdstad waren. Dat meldden Belgische media donderdag op basis van de Spaanse Justitie.

Ze ontkennen dat ze betrokken waren bij de aanslag, meldt een woordvoerder van het nationaal parket. De twee werden met nog zeven anderen dinsdag opgepakt in Barcelona. Vier van hen worden in verband gebracht met de aanslagen in Brussel in maart 2016.

Volgens de Spaanse politie zijn de terreurverdachten mannen tussen 31 en 39 jaar van Marokkaanse afkomst. De vier hadden contacten met de daders van de aanslagen in Brussel. Sommige mannen hebben een strafblad of worden in verband gebracht met drugssmokkel.