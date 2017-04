Verdachte terroristische steekpartij vervolgd

De 43-jarige Hicham D., een Belg die in oktober 2016 twee politieagenten neerstak in het Brusselse Schaarbeek, moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt vervolgd wegens poging tot moord in een terroristische context, verboden wapenbezit en ‘gewapende weerspannigheid’. Dat meldt het federaal parket donderdag.

D. viel op 5 oktober twee agenten met een mes aan. Hij stak de een in de nek, de ander in de buik. Ze raakten daarbij gewond maar niet levensgevaarlijk. Collega’s konden de ex-militair inrekenen, maar daarbij brak een van hen zijn neus. Bij zijn ondervraging legde D. een aantal verklaringen af die wezen in de richting van een terreurdaad. Ook bleek hij bekend vanwege contacten met extremistische moslims. Hij verklaarde dat zijn broer Aboubaker een ‘strijder’ was, waarop die werd opgepakt. De broer is inmiddels buiten vervolging gesteld.

Volgens D’s advocaten had hij geen terroristische motieven. Hicham zou boos zijn omdat hij in 2011 werd aangereden door een voertuig van de federale politie.