Verdachte schietpartij Mexico opgepakt

De Mexicaanse politie heeft zondag een verdachte gearresteerd voor het neerschieten van een medewerker van het Amerikaanse consulaat in de stad Guadalajara. Dat heeft de openbaar aanklager in de staat Jalisco gemeld.

Via Twitter meldde hij dat gespecialiseerde agenten de arrestatie verrichtten. Verder details gaf hij niet.

De Amerikaan werd vrijdag onder vuur genomen op een parkeerplaats in de stad. Op een video die het consulaat later online had gezet was te zien dat de schutter de medewerker daar onder vuur nam. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. Het Amerikaanse consulaat loofde een beloning van 20.000 dollar uit voor de gouden tip die zou leiden naar de schutter.

De Amerikaan werd volgens bronnen in de borst geschoten en was in stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Guadalajara is de tweede grootste stad van Mexico. De staat Jalisco is een van de motoren van de Mexicaanse economie, maar de zuidelijke grens van de staat is vaak het toneel van geweld tussen rivaliserende drugsbendes.