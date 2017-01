Verdachte Quebec aangeklaagd voor moord

De Frans-Canadese student Alexandre Bissonnette is de enige verdachte van de dodelijke schietpartij in een moskee in Quebec. De student is maandag aangeklaagd voor moord met voorbedachte rade op zes mensen. Bisonette is ook aangeklaagd voor vijf pogingen tot moord, zo blijkt uit de aanklacht.

Onder de slachtoffers zijn een slager, een hoogleraar, een apotheker en accountant. Na de aanslag arresteerde de politie twee verdachten. De ene, een man van Marokkaanse afkomst is inmiddels vrijgelaten. Hij wordt beschouwd als een ooggetuige.