Verdachte moord bij Libische ambassade vrij

Groot-Brittannië heeft een Libiër vrijgelaten die in 2015 was gearresteerd vanwege de moord op de politieagente Yvonne Fletcher in 1984 bij de Libische ambassade in Londen. Hij is niet in staat van beschuldiging gesteld, liet de politie dinsdag weten.

Volgens de politie is er voldoende bewijsmateriaal om de schuldigen te identificeren, maar kan dat vanwege de nationale veiligheid niet voor de rechtbank worden gebracht. Wat overblijft is te mager om de Libiër in staat van beschuldiging te stellen.

Fletcher werd in april 1984 doodgeschoten voor de Libische ambassade aan Saint James’s Square in Londen. De 25-jarige agente was naar een betoging voor de ambassade gestuurd. Tegenstanders van het regime van kolonel Muammar Kaddafi (1942-2011) demonstreerden er naar aanleiding van de executie in Libië van twee studenten. Vanuit de ambassade werd op de betogers geschoten. Fletcher werd dodelijk geraakt, elf anderen raakten gewond.