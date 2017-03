Verdachte bekent doden van oma en agenten

De 24-jarige Duitser die verdacht werd van het doden van zijn oma en twee politieagenten heeft woensdag een volledige bekentenis afgelegd. Hij vertelde de officier van justitie dat hij zijn grootmoeder om het leven heeft gebracht na een ruzie over geld. De 79-jarige vrouw bloedde door een steek in de hals dood.

De dader ging er vervolgens in een auto vandoor maar stuitte in het plaatsje Oegeln in de regio Oder-Spree op een wegversperring van de politie. In een poging die te ontwijken reed hij twee agenten omver, die ter plekke aan hun verwondingen overleden. Hij zei bang te zijn geweest dat ze zouden schieten als hij zou stoppen.

De man, die een strafblad heeft en een drank- en drugsprobleem, zal in alle gevallen moord ten laste worden gelegd. Hij wordt opgenomen in een gesloten psychiatrische inrichting. „Wie zo hard op politieagenten afraast en hen ondersteboven rijdt, heeft de auto als wapen gebruikt”, aldus Ricarda Böhme van het OM.