„Venezuela moet parlement eerbiedigen”

De nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Herbert McMaster, heeft de regering van Venezuela gemaand democratische beginselen in acht te nemen. Het parlement en de grondwet moeten geëerbiedigd worden, zo liet het Witte Huis in Washington zaterdag weten.

McMaster ontving vrijdag Julio Borges, de voorzitter van de door de oppositie gedomineerde Nationale Vergadering van Venezuela. McMaster en Borges waren het erover eens dat de huidige crisis in het Zuid-Amerikaanse land snel en vreedzaam tot een einde moet worden gebracht. De Venezolaanse regering moet de grondwet naleven, politieke gevangenen vrijlaten, de Nationale Vergadering eerbiedigen en vrije en democratische verkiezingen organiseren.

Afgelopen week kondigde de socialistische president Nicolás Maduro de vorming van een nieuw soort volksvertegenwoordiging aan die voor Venezuela een nieuwe grondwet moet opstellen. De oppositie ziet in het plan van Maduro een poging een nederlaag bij regionale verkiezingen en presidentsverkiezingen te ontlopen.

De Venezolaanse economie staat op het punt van instorten. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen de socialistische regering. Daarbij zijn tientallen doden en honderden gewonden gevallen. Maduro stelt dat zijn tegenstanders met hulp van de VS een coup beramen en dat onder hen ‘terroristen’ zijn en ‘moordenaars’.

In de hoofdstad Caracas gingen zaterdag tienduizenden in het wit geklede vrouwen de straat op om tegen Maduro te demonstreren. Elders in Caracas kwamen in het rood geklede vrouwen op de been om juist steun aan Maduro te betuigen.