Vele agenten gewond door explosie in Bogota

Door een explosie vlakbij een arena voor stierengevechten in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zo’n 26 mensen gewond geraakt, van wie het merendeel politieagenten. De politie deelde in eerste instantie mee dat een agent was omgekomen, maar komt daar nu op terug.

De agenten waren ter plaatse vanwege protesten tegen stierengevechten toen de explosie plaatsvond. Sinds de rechtbank vorige maand het verbod op stierenvechten ophief, zijn er demonstraties in de hoofdstad. Die monden regelmatig uit in rellen met de politie.

Het is nog niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt.