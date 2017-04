Veilligheidsraad praat woensdag over Idlib

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt woensdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in spoedzitting bijeen voor overleg over de mogelijke gifgasaanval in de Syrische provincie Idlib. „We maken ons heel grote zorgen over wat is gebeurd”, zei Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN dinsdag.

De Verenigde Staten zijn op dit moment voorzitter van de Veiligheidsraad. In een verklaring legde het Witte Huis de verantwoordelijkheid voor de mogelijk aanval met chemische wapens bij de Syrische regering. Het Witte Huis sprak van „een laakbare daad, die door de beschaafde wereld niet kan worden genegeerd”.

Kort voor het weekend lieten medewerkers van de Amerikaanse regering weten dat het uit het zadel helpen van de Syrische president Bashar al-Assad geen prioriteit had. Het bestrijden van de terreurgroep Islamitische Staat noemden ze het belangrijkste Amerikaanse doel in Syrië.