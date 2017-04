Veiligheidsraad blijft verdeeld over Syrië

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt donderdag niet meer met een resolutie waarin de dodelijke gifgasaanval op de Syrische plaats Khan Sheikhoun wordt veroordeeld. De onderhandelingen gaan wel door, heeft een Britse diplomaat donderdag in New York bevestigd.

Het Westen houdt het Syrische regime van Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanval. De Syrische regering ontkent echter elke verantwoordelijkheid.

De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk dienden een conceptresolutie in die de aanval veroordeelt en de druk op Syrië verhoogt om samen te werken met een internationaal onderzoeksteam. Rusland heeft de conceptresolutie „onacceptabel” genoemd en heeft een eigen concept ingediend. De tien gekozen leden van de VN-veiligheidsraad kwamen donderdag met een derde conceptresolutie in een poging tot consensus te komen.