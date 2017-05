Veiligheidsraad bijeen om rakettest N-Korea

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt dinsdag bij elkaar voor een overleg over de rakettest van Noord-Korea. Dat hebben diplomaten zondag laten weten.

Noord-Korea lanceerde zondag een ballistische raket die bij Rusland in zee verdween. De raket zou zijn gelanceerd in de buurt van Kusong, in de provincie Pyongan. Na een vlucht van zevenhonderd kilometer landde het projectiel in de Japanse Zee.

Het is al de tiende keer dat Noord-Korea een raket heeft gelanceerd sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is. Al sinds 2006 gelden sancties tegen Noord-Korea, omdat het land diverse kernproeven heeft gehouden en twee langeafstandsraketten heeft gelanceerd.