„Veilige zones Syrië om middernacht een feit”

Het Russische ministerie van Defensie heeft vrijdag tegen de staatsmedia gezegd dat om middernacht de veilige zones in Syrië een feit zijn. Het grootste gebied is de province Idlib, met de aangrenzende districten Latakia, Aleppo en Hama. Er wonen in totaal meer dan een miljoen mensen. De eigen luchtmacht vliegt daar volgens staatssecretaris Alexander Fomin al sinds 1 mei niet meer.

De Amerikaanse afgevaardigde bij het vredesoverleg in Astana, een initiatief van Rusland, Iran en Turkije, stemde in met het creëren van voorwaarden voor een politieke regeling in Syrië. Het feit dat de VS, de Verenigde Naties en Saudi-Arabië de overeenkomst voor de-escalatie steunden, garandeert volgens Fomin de naleving. Hij zei ook dat Russische straaljagers wel aanvallen zullen blijven uitvoeren op doelen van Islamitische Staat.