Veel vertraging door hoge nood in vliegtuig

Een vlucht van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft forse vertraging opgelopen door een passagier met hoge nood. Een getuige zei volgens ABC News dat alle passagiers gedwongen moesten uitstappen nadat een man tegen de regels in naar het toilet was gegaan.

Passagier Krista Rosolino, die het voorval deels filmde, vertelde dat de man voor het opstijgen niet naar het toilet mocht gaan. Na een half uur te hebben gewacht, zei de man dat het een noodgeval was en snelde hij toch naar de wc. Daarop kreeg hij te horen dat hij het toestel moest verlaten.

Op videobeelden is te zien hoe de passagier, Kima Hamilton, in discussie gaat met een medewerker. „Ik heb meer informatie nodig meneer”, reageert Hamilton nadat hij te horen heeft gekregen dat hij moet vertrekken. „Ik heb niets gedaan. Ik heb betaald voor mijn ticket en moet naar huis.”

Uiteindelijk moesten alle passagiers volgens Rosolino het toestel verlaten en opnieuw boarden. Ze sprak over een „twee uur durende soap waarin we moesten toekijken hoe een man tot doelwit werd gemaakt omdat hij nodig naar het toilet moest”. Delta benadrukte in een reactie dat passagiers instructies van het personeel moeten opvolgen.