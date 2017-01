Veel huizen in vlammen op bij brand in Chili

Een grote brand in de Chileense kuststad Valparaiso heeft ervoor gezorgd dat minstens honderd huizen in vlammen op zijn gegaan en nog eens 500 huizen lopen gevaar door de brand aangetast te worden. Er zijn 19 mensen gewond geraakt en ruim vierhonderd mensen geëvacueerd.

Het vuur begon in een natuurgebied en bereikte daarna de buitenwijk aan de zuidkant van de stad Valparaiso. De hoge temperatuur in combinatie met een harde wind hebben eraan bijgedragen dat de brand zo hoog opliep.

Zo’n 47.000 mensen zaten een tijd zonder stroom, maar dat is inmiddels grotendeel weer opgelost. Er doen zo’n 50 brandweerkorpsen mee aan de bestrijding van het vuur.

Het is niet voor het eerst dat Valparaiso in brand staat. In 2014 kwamen er 13 mensen om bij een brand en brandden tweeduizend woningen uit.

Valparaiso ligt op een steile berg met veel dennenbomen. In de stad staan voornamelijk houten huizen.