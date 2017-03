Veel doden door zelfmoordaanslag nabij Tikrit

Twee zelfmoordterroristen hebben in een dorp nabij de Iraakse stad Tikrit een bloedbad aangericht tijdens een huwelijksfeest. Ze bliezen zich op te midden van de feestgangers en doodden zeker 23 van hen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten woensdagavond bekendgemaakt. Later werd gesproken van meer dan dertig omgekomen slachtoffers. Ook zijn er nog verscheidene gewonden gevallen.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Hajjaj is nog niet opgeëist. Islamitische Staat zat de afgelopen tijd achter vergelijkbare terreurdaden als vergelding voor het terreinverlies in onder meer Mosul.