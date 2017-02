Vechtpartij in parlement Zuid-Afrika tijdens toespraak Zuma

Leden van de radicale oppositiepartij Economische Vrijheidsstrijders (EFF) hebben donderdag de State of the Nation, de ‘troonrede’ van president Zuma, verstoord. In het Zuid-Afrikaanse parlement brak een vechtpartij uit.

De EFF-leden drongen –gekleed in het rood– het parlement binnen, waar president Zuma zijn toespraak wilde houden. De groep scandeerde “dief, dief” en maakte Zuma het spreken onmogelijk. Leden van regeringspartij ANC begonnen op hun beurt “ANC, ANC” te roepen.

Toen beveiligers de EFF-leden het parlement uit wilde zetten, brak er een vechtpartij uit. Ook buiten het gebouw was het onrustig.

President Zuma ligt al geruime tijd onder vuur vanwege beschuldigingen van corruptie.