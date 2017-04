Vechtpartij in Macedonisch parlement

De leider van de sociaal-democraten in Macedonië, Zoran Zaev, is donderdag licht gewond geraakt tijdens een vechtpartij in het parlement. Nationalisten stormden volgens getuigen de vergaderzaal binnen om te protesteren tegen de benoeming van een etnische Albanees als Kamervoorzitter.

Op tv-beelden is te zien dat er bloed druipt uit een wond aan de linkerkant van het voorhoofd van Zaev. Deze had toen net bekendgemaakt dat de regeringscoalitie, die wordt geleid door zijn partij, Talat Xhaferi had gekozen als parlementsvoorzitter.

Macedonië balanceerde in 2001 op de rand van een burgeroorlog door een opstand van de Albanese minderheid. Dankzij internationale bemiddeling werd de crisis bezworen, maar etnische spanningen dreigen nog altijd in de Balkan-staat.