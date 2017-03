„Vaticaan hindert commissie kindermisbruik”

De Ierse Marie Collins, zelf slachtoffer van seksueel misbruik door een priester, is uit de internationale commissie gestapt die paus Franciscus in 2014 oprichtte in de strijd tegen kindermisbruik. Collins stapt op „uit frustratie” omdat diverse leden van de Romeinse Curie, het bestuursorgaan rond de paus, weigeren mee te werken aan het voorkomen van kindermisbruik. In een verklaring noemt de Ierse het gebrek aan medewerking „schandalig”.

De paus heeft het ontslag van de vrouw aanvaard.

Vorige maand stapte ook een ander lid van de pauselijke commissie op, de Brit Peter Saunders. Ook hij werd als kind misbruikt door een priester en ook hij beschuldigde de Curie ervan niet mee te werken aan het onderzoek.

De commissie wordt geleid door de kardinaal van Boston, Sean O’Malley.