‘Vader van Pac-Man’ overleden

De Japanner Masaya Nakamura, de geestelijk vader van het spel Pac-Man, is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het door hem opgerichte speelkasten- en spelletjessoftwarebedrijf Bandai Namco Holdings maandag meegedeeld.

Nakamura overleed op 22 januari, zei het bedrijf.

Nakamura richtte het bedrijf dat later bekend werd als Namco in 1955 op. Het begon met twee elektrische hobbelpaarden op het dak van een warenhuis in Yokohama. Later kwamen daar speelkasten bij.

Het in 1980 geïntroduceerde Pac-Man, een geel bolletje dat tegenstanders weghapte, was onmiddellijk een doorslaand succes.