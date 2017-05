V-raad veroordeelt rakettest Noord-Korea

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag stelling genomen tegen de meest recente raketlanceringen van Noord-Korea. De Veiligheidsraad veroordeelt de rakettest van het communistische land en waarschuwt dat de lanceringen bijdragen aan het ontwikkelen van de transport van kernwapens. Daarnaast verhogen de testen de spanningen die al hoog zijn opgelopen in het gebied in en rondom het Koreaans Schiereiland.

Noord-Korea lanceerde zondag een ballistische raket die bij Rusland in zee verdween. De raket zou zijn gelanceerd in de buurt van Kusong, in de provincie Pyongan. Na een vlucht van ruim zevenhonderd kilometer landde het projectiel in de Japanse Zee.

De Veiligheidsraad kwam maandag bijeen om te praten over de rakettesten van Noord-Korea. In een verklaring meldt de raad dat het van essentieel belang is dat Noord-Korea „aantoont dat het serieus werk maakt van de ontmanteling van kernwapens”. Daarnaast meent de Veiligheidsraad dat de spanningen snel minder moeten worden.

In de verklaring wordt de laatste rakettest scherp veroordeeld en geeft de Veiligheidsraad een officiële waarschuwing aan Noord-Korea. De raad eist dat de raketlanceringen stoppen en stelt dat het klaar is voor verdergaande maatregelen mocht Noord-Korea opnieuw een rakettest uitvoeren.

Het is al de tiende keer dat Noord-Korea een raket heeft gelanceerd sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is. Al sinds 2006 gelden sancties tegen Noord-Korea, omdat het land diverse kernproeven heeft gehouden en twee langeafstandsraketten heeft gelanceerd.