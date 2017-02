Universiteit Haifa benoemt Belder tot bestuurder

Namens het curatorium van de universiteit van Haifa heeft voorzitter prof. Alfred I. Tauber SGP-Europarlementariër drs. B. Belder vrijdag uitgenodigd om toe te treden tot het hoogste bestuursorgaan van de universiteit.

Tijdens de 45e jaarlijkse vergadering van de raad van bestuur op 6 juni zal de officiële installatie aan de universiteit in Haifa plaatshebben.

In de uitnodigingsbrief aan Belder informeert prof. Tauber dat het curatorium 200 leden telt, vertegenwoordigers van de universiteit en publieke personen uit Israël en het buitenland die „zijn genomineerd vanwege hun uitmuntende bijdrage aan de staat Israël, of aan de menselijkheid, of aan de universiteit van Haifa.”

Belder beschouwt de benoeming als „bijzonder eervol”, meldde hij vrijdagavond telefonisch. De Europarlementariër onderhoudt sinds jaar en dag nauwe contacten met de hoogleraar veiligheidsstudies Dan Schueftan. Desondanks kwam de uitnodiging als een complete verrassing, aldus Belder.

In de praktijk zal het toetreden tot het curatorium van de universiteit van Haifa voor Belder vooral een adviserende rol inhouden. Regelmatig zal hij naar de Israëlische havenstad afreizen om met academici en bestuurders van de universiteit te overleggen.

Belder bekleedt sinds 1999 namens de SGP een zetel in het Europees Parlement. In het EP vormde hij samen met Hans Blokland van de ChristenUnie de Eurofractie. Vanaf 2009 opereerde hij gescheiden van de ChristenUnie in het EP. Sinds de verkiezingen van 2014 vormt hij samen met Peter van Dalen van de ChristenUnie de Eurofractie ChristenUnie-SGP.