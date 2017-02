Universiteit Californië vergrendeld na protest

De campus van de universiteit van Californië in Berkely is woensdagavond (lokale tijd) vergrendeld na gewelddadige protesten tegen een gepland optreden van een extreemrechtse spreker. Duizenden studenten waren op de been om te protesteren tegen de komst van de spreker en president Donald Trump.

Autoriteiten van de universiteit melden op Twitter dat de toespraak van de extreemrechtse journalist van Breibart News en fervent Trump-aanhanger Milo Yiannopoulos vanwege de demonstraties is geannuleerd. De campus is afgesloten.

De politie beval demonstranten van de als liberaal bekend staande universiteit, zich te verspreiden. Niet veel later ontstond er minstens één brand, blijkt uit beelden van CNN. Demonstranten gooiden vuurwerk en stenen, ruiten gingen aan diggelen.