UNICEF boos over celstraf voor negenjarigen

De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties is boos over een wetsvoorstel in de Filipijnen dat celstraf regelt voor kinderen vanaf negen jaar. Hoe je het ook bekijkt, dit is helemaal fout, aldus een medewerker van UNICEF in de Filipijnen.

Wie in een gevangenis opgroeit, is hoogstwaarschijnlijk voor de rest van zijn leven beschadigd, meent de kinderorganisatie. Momenteel kunnen kinderen in het land van president Duterte pas op vijftienjarige leeftijd tot een celstraf worden veroordeeld. Het wetsvoorstel voor verlaging tot negen jaar, behelst tevens herinvoering van de doodstraf.

UNICEF stelt zich op het standpunt dat kinderen tot negen jaar de consequenties van misdadig handelen niet goed kunnen overzien. Ze toch in een gevangenis gooien, is dus unfair en onevenredig hard voor een kind. In de gevangenis worden ze bovendien door ouderen alleen maar tot echte criminelen opgeleid.

Kinderen tot vijftien jaar zijn in de Filipijnen verantwoordelijk voor nog geen 2 procent van alle misdaden, aldus The Guardian.