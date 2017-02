„Uitlevering Snowden als cadeau voor Trump”

De Russische regering zou met de uitlevering van voormalig inlichtingenexpert Edward Snowden aan de VS president Donald Trump tegemoet willen komen. Dat meldden bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten aan het Amerikaanse NBC News.

De bronnen baseren zich op een reeks inlichtingenrapporten met daarin zeer gevoelige informatie over Russische plannen om bij de nieuwe Amerikaanse president in de gunst te komen.

Trump heeft meerdere malen laten weten dat hij Snowden, die sinds 2013 als balling in Rusland woont, in de VS wil laten berechten. In juli 2015 zei de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat tegen CNN: „Ik vind hem een totale verrader en ik zou hem hard aanpakken. En als ik president ben, zal Poetin hem uitleveren.”

Snowden zelf, wiens Russische verblijfsvergunning recent tot 2020 werd verlengd, ziet het bericht vooral als bewijs dat hij nooit voor de Russen heeft gewerkt: „Eindelijk: onweerlegbaar bewijs dat ik nooit heb samengewerkt met Russische inlichtingendiensten. Geen land levert spionnen uit, omdat de andere dan vrezen de volgende te zijn”, twitterde hij.

Ben Wizner, Snowdens advocaat, zei tegen NBC niets te weten van een mogelijke ophanden zijnde uitlevering. Het Kremlin noemde het bericht onzin.

Snowden, voormalig medewerker van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, lekte in 2013 documenten over Amerikaanse spionagepraktijken. De Amerikaanse justitie wil hem daarvoor berechten. Op het lekken van staatsgeheimen staat in de VS minimaal 30 jaar gevangenisstraf.