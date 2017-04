‘Twittermeisje’ van Aleppo schrijft memoires

Bana Alabed, het zevenjarige meisje onder wier naam berichten op Twitter verschenen over de belegering van de Syrische stad Aleppo, schrijft haar memoires. Ze zal in het boek „Dear World” vertellen over haar ervaringen in Syrië, berichtte CNN vrijdag.

De huiveringwekkende berichten van het ‘Twittermeisje’ leverden haar op de berichtensite honderdduizenden volgers op. Bana vertelde met hulp van haar moeder in het Engels over het leven in Aleppo. Ze werd uiteindelijk geëvacueerd en belandde in Turkije.

Moeder Fatemah, een docente Engels, zei tegen CNN dat haar dochter deze week is begonnen aan het schrijven van het boek. „Door haar verhaal te vertellen, hoop ik dat mensen zullen begrijpen dat kinderen het meest worden geraakt door oorlogen.”