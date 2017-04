Twaalf gewonden door onbekende vloeistof

In een nachtclub in Londen hebben in de nacht van zondag op maandag zeker twaalf mensen brandwonden opgelopen. De politie vermoedt dat ze in aanraking zijn gekomen met een giftige vloeistof.

Tien van de twaalf gewonden moesten naar het ziekenhuis. Geen van hen is in levensgevaar. Wat er zich precies in de club in de wijk Hackney afspeelde, wordt nog door de politie onderzocht. In het gebouw waren op het moment van het incident ongeveer zeshonderd mensen aanwezig.

Een getuige meldt via Twitter: „Angstige momenten vanavond, we horen net dat er mensen met brandwonden zijn in het gebouw.”