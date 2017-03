Tusk: eerst scheiding Britten, dan toekomst

Eerst de scheiding, dan pas de toekomstige relatie. De EU wijst de wens van de Britse regering hard af om gelijktijdig met de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU een nieuwe samenwerkingsvorm te regelen. „Dat gaat niet gebeuren”, zei EU-president Donald Tusk vrijdag in Valetta, Malta.

Daar lichtte hij zijn voorstel over de brexit-strategie voor de 27 resterende EU-landen toe, dat hij vrijdag naar de hoofdsteden heeft gestuurd.

Tusk wil eerst „aan de mensen denken”, zei hij. „De status van de niet-Britse EU-burgers die wonen, werken en studeren in Groot-Brittannië moet worden gegarandeerd.” Zijn tweede prioriteit is te voorkomen dat er een juridisch vacuüm ontstaat voor het bedrijfsleven omdat over twee jaar de EU-wetten niet meer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Ook moet Londen zijn financiële verplichtingen voldoen en wil Tusk een „flexibele oplossing” voor de grens tussen (het Britse) Noord-Ierland en Ierland.

De 27 nemen gaan nu onderling uitmaken met welke richtlijnen EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier met zijn Britse tegenhanger aan de slag moet. Op 29 april komen de EU-leiders in Brussel bijeen om ze definitief vast te leggen. Tusk zei dat de hoofdlijnen van zijn voorstel „fundamenteel” zijn. „Wij staan er pal achter.”

Eerder zei hij al dat het cruciaal is dat de 27 eenheid behouden. Maar de weg naar een gemeenschappelijke inzet zit vol kuilen. De belangen tussen de lidstaten lopen soms ver uiteen. In zijn reactie op de officiële Britse afscheidsbrief woensdag zei demissionair premier Mark Rutte: „Het is de taak van het kabinet het Nederlands belang voorop te stellen.”