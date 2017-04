Turkse veiligheidsraad verlengt noodtoestand

De Turkse veiligheidsraad heeft aanbevolen de noodtoestand die werd afgekondigd na de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar opnieuw met drie maanden te verlengen. Dat hebben het staatspersbureau Anadolu en CNN Türk daags na de veelbesproken regeringszege in het referendum over de grondwetswijziging bekendgemaakt.

President Recep Tayyip Erdogan, die de vergadering voorzat, had daar eerder op de dag om gevraagd. Verlenging van de noodtoestand is volgens de veiligheidsraad nodig „ter bescherming van onze democratie, de rechtsstaat en de rechten en vrijheden van onze burgers”.

Later ging ook het kabinet akkoord. Dat was een formaliteit. Het laatste woord is nu formeel aan het Turkse parlement, waarin de AK-partij van Erdogan ook de dienst uitmaakt. Dat komt dinsdag voor het eerst na de volksraadpleging bijeen.