Turkse rechtbank verwerpt beroep Wikipedia

Een Turkse rechtbank heeft vrijdag het beroep verworpen van de online-encyclopedie Wikipedia tegen een besluit van de regering de toegang tot de website te blokkeren. Dit meldde het staatspersbureau Anadolu. Door de zaak zijn de zorgen over censuur in Turkije toegenomen.

De rechtbank in Ankara verwierp het beroep dat was ingediend door de Wikimedia Foundation, dat Wikipedia exploiteert. Anadolu citeerde de rechtbank die zegt dat de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is, maar dat dit kan worden beperkt in gevallen waarin er een „noodzaak voor regulering” bestaat.

De Turkse toezichthouder op de telecommunicatie zei vorige week dat Wikipedia was geblokkeerd, krachtens een wet die de toegang tot websites kan verbieden als er een dreiging voor de nationale veiligheid bestaat.

Wikipedia is sinds zaterdag niet meer te lezen in Turkije. Volgens de Turkse autoriteiten staat in het digitale naslagwerk dat Turkije terreurorganisaties ondersteunt en weigeren de beheerders dat aan te passen.