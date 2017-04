Turkse oppositie naar EU-mensenrechtenhof

De belangrijkste Turkse oppositiepartij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de gang van zaken bij het referendum in Turkije van 16 april. De partij CHP doet dat nadat de hoogste bestuursrechter in Turkije dinsdag weigerde de zaak in behandeling te nemen.

De partij wil de uitslag van het referendum ongeldig laten verklaren vanwege onregelmatigheden. Vooral het besluit van de landelijke kiescommissie om ongestempelde stembiljetten toe te laten heeft kwaad bloed gezet bij de partij. Het jakamp van president Erdogan won het referendum nipt waardoor de president in de toekomst veel meer macht krijgt.