Turkse minister wil hoe dan ook het woord

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, wil dinsdag in Hamburg over het komende Turkse referendum spreken. Als er geen zaal gevonden wordt, dan spreekt hij in het Turkse consulaat, meldden Turkse media dinsdag.

Maandag werd bekend dat de beoogde zaal in het Plaza Event Center op last van de brandweer was gesloten wegens kapotte brandalarmering. Een zoektocht naar een andere plek voor Cavusoglu’s verkiezingstoespraak zou maandag in de voorstad Norderstedt zonder resultaat zijn afgerond.

De Turkse kiezer kan zich 16 april in een referendum uitspreken over de vraag of president Erdogan meer macht krijgt.