Turkse minister kan toch praten

Een van de twee afgelaste optredens in Duitsland van Turkse ministers gaat waarschijnlijk op een alternatieve plek toch door. Minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci zal zondagavond landgenoten toespreken in Frechen, een gemeente naast Keulen.

De aanvankelijke bijeenkomst met Zeybekci zou in een gemeentehuis van een stadsdeel van Keulen plaatsvinden. Keulen wilde echter geen zaal verhuren aan de organisatie, de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD). Een centrum voor kiezers in het buitenland van de Turkse partij AKP van Zeybekci maakte vrijdag bekend dat er een alternatief was gevonden.

De ministers willen hun landgenoten toespreken in verband met het referendum in Turkije over de overgang naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet. Turken in het buitenland mogen ook stemmen. Het afgelasten van de optredens van de twee ministers veroorzaakte donderdag voor de nodige commotie. Turkije riep onder anderen de ambassadeur van Duitsland op het matje.

De bijeenkomst met Zeybekci is in een in trouwerijen gespecialiseerde zaal waar plaats is voor ongeveer achthonderd mensen. De bewindsman zal eerder op de dag ook op een bijeenkomst in Leverkusen spreken maar volgens de organisatie daarvan zal dat niet politiek getint zijn. Het gaat om een herdenkingsconcert voor een populaire volksmuzikant.

Er is veel kritiek op de campagne die Turkse bewindslieden voeren op Duitse bodem. De minister van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen riep vrijdag bondskanselier Angela Merkel op duidelijk stelling te nemen tegen de optredens. „Het is onverdraaglijk als op Duitse bodem reclame wordt gemaakt voor een grondwet die alles behalve democratisch en rechtsstatelijk is”, zei Thomas Kutschaty tegen de Duitse radio. Volgende maand wordt president Erdogan in de deelstaat verwacht.