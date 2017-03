Turkse minister geeft Duitsland veeg uit de pan tijdens speech

Vanaf het balkon van het consulaat-generaal in Hamburg heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu dinsdagavond in Duitsland wonende landgenoten toegesproken. Hij gaf in zijn speech Europa maar vooral Duitsland een flinke veeg uit de pan.

Cavusoglu verweet Duitsland „systematische propaganda” tegen Turkse bijeenkomsten. „Houdt u alstublieft op met ons lessen in mensenrechten en democratie te geven”. In de tuin van de diplomatieke vestiging waren ongeveer tweehonderd Turken bijeengekomen om naar hem te luisteren en toe te juichen. In de buurt van het consulaat demonstreerde een zelfde aantal tegen hem.



Turkse politici voeren in Duitsland campagne voor het regeringsstandpunt in het referendum dat in april in Turkije wordt gehouden. Daarin kan het volk beslissen of het land over moet stappen op een presidentieel systeem en of de grondwet moet worden veranderd. President Erdogan krijgt hierdoor meer macht.



Cavusoglu wil zaterdag in Rotterdam landgenoten toespreken maar de Nederlandse regering ziet dat niet zitten. Woensdag voert hij in Berlijn eerst nog overleg met zijn Duitse ambtsgenoot Sigmar Gabriel, omdat hij „geïnteresseerd is in goede betrekkingen tussen beide landen”.



„We zullen het erover hebben of er een probleem is tussen Duitsland en Turkije”, hield hij zijn Hamburgse gehoor voor. „Hebben wij ooit geprobeerd hetze te voeren tegen de Duitse regering? We hebben veeleer vrede gepredikt en de Turken in Duitsland gevraagd te integreren zonder de eigen cultuur te vergeten.”