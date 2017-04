Turkse kiesraad verklaart ja-kamp tot winnaar

Het hoofd van de Turkse kiesraad Sadi Güven heeft het ja-kamp zondagavond tot winnaar verklaard van het referendum over de grondwetswijziging. Dat deed hij toen er nog 600.000 stemmen moesten worden geteld en er 1,25 miljoen meer voor- dan tegenstanders waren van meer macht voor de president. De officiële uitslag wordt pas over 11 of 12 dagen bekendgemaakt.

Güven hield een persconferentie in Ankara waarin hij ook uitlegde waarom de kiesraad (YSK) besloten had ongestempelde stembiljetten te accepteren als er maar niet mee was geknoeid. Dat was gebeurd na een groot aantal klachten, waaronder een van de regerende AK-partij, dat medewerkers van stembureaus in gebreke waren gebleven.

De oppositie zette door dit lastminutebesluit vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de stemming. Güven zei echter dat de beslissing al was genomen voordat de eerste resultaten werden ingevoerd in het computersysteem. Bovendien waren leden van zowel de AKP als de oppositie in vrijwel alle stemlokalen aanwezig om de verslaglegging te ondertekenen.