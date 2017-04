Turkije wil relatie met EU bekijken

De Turkse president Tayyip Erdoğan wil na het referendum over de grondwetswijziging zijn ambtenaren de relatie tussen Turkije en Europa laten bekijken. Hij vindt dat Turkije te lang moet wachten op de gewenste toetreding tot de Europese Unie.

„Turkije is hun zondebok niet, iedereen moet zijn plaats kennen,” aldus de president over de EU op staatstelevisiezender TRT.

Erdoğan stelde ook dat hij zeker weet dat de Turken bij het referendum instemmen met de grondwetswijziging die hem meer macht geeft. „Sommige peilingen spreken van 55 procent aan ja-stemmers, andere peilingen hebben het over 55 tot 60 procent.”

Eerder liet de Turkse EU-minister Ömer Çelik al weten dat hij een top wilde houden met de Europese Unie om de toekomstige bilaterale betrekkingen te bespreken na het referendum.

Erdogan is volgens de huidige grondwet een ceremoniële president zonder veel macht. De macht ligt bij de premier als regeringsleider en het parlement als wetgever. In het presidentiële stelsel dat Erdogan voorlegt, verdwijnt de premier en wordt de macht van het parlement minder. De president wordt erg machtig, onder meer omdat hij zelf per decreet wetten kan afkondigen.