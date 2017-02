Turkije wil dat EU werkt aan visumvrij reizen

Turkije verwacht van de Europese Unie dat er stappen worden gezet om Turken de mogelijkheid te geven zonder visum naar Europa te reizen. Dat heeft de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan woensdag gezegd.

Eerder heeft de EU een deal gesloten met Turkije over het tegenhouden van de migrantenstroom richting Europa. In ruil daarvoor eiste Turkije visumvrij reizen en financiële steun. De overeenkomst over het visumvrij reizen ligt echter stil, omdat de EU het niet eens is met de Turkse antiterreurwetten, die volgens Europa veel te ruim zijn.