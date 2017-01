Turkije: realisme vereist rol voor Assad

Een van de felste tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad, de Turkse regering, lijkt zich uiteindelijk toch met een rol voor Assad na de oorlog te kunnen verzoenen.

De Turkse vicepremier Mehmet Simsek zei vrijdag op bezoek in Zwitserland dat „we realistisch moeten zijn, de feiten op de grond zijn dramatisch veranderd en Turkije kan niet langer een regeling zonder Assad eisen, dat kan gewoon niet”, aldus Sisek. Hij zei wel dat het lijden van het Syrische volk en alle tragedies duidelijk de schuld van Assad zijn’’.

De Turkse leider Recep Tayyp Erdogan heeft zich als premier en later als president gedurende de hele burgeroorlog in Syrië fel tegen Assad gekeerd. Net als een aantal westerse mogendheden stelde hij keer op keer dat er geen enkele regeling van de conflicten mogelijk is, als niet eerst Assad van het politiek toneel verdwijnt.

Het regime van Assad is vooral vorig jaar geruggensteund door Russisch militair ingrijpen en door cruciale steun van geoefende sjiitische milities, vooral die van de beweging Hezbollah uit Libanon. De soennitische rebellen die Turkije steunt, zijn zwak. De Koerdisch-Syrische milities rukken op, maar die heeft Ankara juist liever niet aan de winnende hand.