Turkije-rapporteur EU: schors onderhandelingen

EU-parlementariër en Turkije-rapporteur Kati Piri (PvdA) roept op tot formele schorsing van de EU-toetredingsgesprekken met Turkije als president Erdogans beoogde grondwetswijziging onveranderd wordt doorgevoerd. „Dit is een trieste dag voor alle democraten in Turkije”, reageert zij op de officieuze uitslag van het Turkse referendum zondagavond.

„Het is duidelijk dat het land geen lid kan worden van de EU met een grondwet die de scheiding der machten niet respecteert en waarbij alle controles en waarborgen ontbreken. Blijven spreken over de integratie van Turkije in de EU, is onder de huidige omstandigheden een farce,” zegt Piri.

„De uitkomst van het referendum is een enorme verschuiving weg van de Europese waarden. Erdogans beschuldigingen van ‘nazi praktijken’ aan een aantal EU-leiders heeft ook de geloofwaardigheid van Turkije als een politieke bondgenoot ernstig ondermijnd.”