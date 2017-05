Turkije kwaad om wapensteun VS aan Koerden

De Turkse president Erdogan heeft woensdag verbolgen gereageerd op het Amerikaanse besluit om zwaardere wapens te leveren aan de Koerdische YPG-militie in Syrië.

De YPG reageerde juist euforisch op de „historische” beslissing en zegt een grotere rol te kunnen spelen in de strijd tegen terrorisme.

De Amerikaanse regering heeft bekendgemaakt YPG-strijders met wapenleveranties te steunen bij de militaire operatie om IS-bolwerk Raqqa te veroveren. Een woordvoerster van het Pentagon zei dat de YPG „de enige grondtroepenmacht is die kans heeft” om in de nabije toekomst de Syrische stad in te nemen.

Het besluit van de Amerikanen valt slecht in Ankara, dat de YPG ziet als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging. De mededeling van de regering-Trump kwam vlak voor een bezoek van de Turkse president aan Washington.

Erdogan heeft de VS opgeroepen af te zien van de wapenleveringen aan de Syrisch-Koerdische YPG. Die beslissing is een „blunder” en de Amerikaanse regering moet die ongedaan maken, zei Erdogan in Ankara. „Ik wens, nog voor ik naar de VS vertrek, dat een aantal misverstanden zo snel mogelijk wordt teruggedraaid”, zei Erdogan.

Vicepremier Canikli zei eerder dat niet geaccepteerd kan worden dat een NAVO-bondgenoot de Koerdische beweging steunt. „Zo’n beleid zal niet gunstig uitpakken.”