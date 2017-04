Turkije kraakt kritisch OVSE-rapport

Het kritische rapport van internationale waarnemers over het Turkse referendum is niet objectief. Dat zei de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) woensdag. De bewindsman vermoedt dat met opzet fouten zijn opgenomen in de tekst.

„Het OVSE-rapport is onbetrouwbaar”, stelde Çavuşoğlu op een persconferentie in Ankara. „Hun waarnemingen missen objectiviteit en zijn erg partijdig.” De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa hadden geconcludeerd dat de voor- en tegenstanders geen gelijke kansen hadden.