Turkije hekelt ‘zorgwekkende’ kritiek VN

De Turkse regering beschuldigt de Verenigde Naties van inmenging in de Turkse binnenlandse politiek. Aanleiding is een kritische verklaring van VN-experts over het aankomende referendum in het land.

De deskundigen stelden dat de mogelijkheid een inhoudelijk debat te voeren over de volksraadpleging is ondermijnd door het optreden van de Turkse autoriteiten na de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Meer dan 100.000 mensen verloren in de nasleep van de couppoging hun baan en meerdere media moesten de deuren sluiten.

Volgens de experts is de invoering van de noodtoestand gebruikt als excuus om repressieve maatregelen door te voeren. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de kritiek „zorgwekkend” en riep de VN op een constructieve dialoog te blijven voeren.

„Het feit dat de verklaring kort voor de stemming op 16 april komt en politieke opmerkingen bevat, doet vermoeden dat opzettelijk is gekozen voor deze aanpak”, zei een woordvoerder van het departement.