Turkije doodt PKK-strijders in Noord-Irak

Het Turkse leger heeft zaterdag veertien leden van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK gedood tijdens een luchtaanval op het noorden van Irak. Dat meldt het leger in een verklaring.

Zes Koerdische strijders werden gedood tijdens een luchtaanval rond Sinat-Haftan en acht op het platteland bij Adiyaman. De PKK, die al ruim dertig jaar strijd voert tegen de Turkse staat, heeft kampen in de bergen in het noorden van Irak, vlakbij de Turkse grens.

Turkije heeft de afgelopen weken de aanvallen opgevoerd tegen de PKK in Noord-Irak en de Syrisch-Koerdische militie YPG. YPG is in Syrië de belangrijkste partner van het Westen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat. Turkije ziet in de milities een verlengstuk van de PKK.