„Turkije blokkeert Wikipedia”

De Turkse autoriteiten hebben zaterdag de toegang tot online-encyclopedie Wikipedia geblokkeerd. Dat meldt Turkey Blocks, een groep die het internetverkeer in Turkije monitort.

Turkey Blocks ontdekte de blokkade zaterdagochtend vroeg. Het gaat om alle edities van de online-encyclopedie. Waarom de site is geblokkeerd, is niet bekend.

Als mensen proberen om toegang te krijgen tot de webpagina via Turkse internetproviders, krijgen ze het bericht dat de site niet kon worden bereikt omdat de verbinding niet tot stand kon komen vanwege een ‘fout’.

Verschillende internetwaakhonden beschuldigen Turkije regelmatig van het blokkeren van sociale media zoals Twitter of Facebook. Vooral na de militaire staatsgreep was dat het geval.

De overheid heeft in het verleden ontkend dat het websites blokkeert. Vaak is er volgens de autoriteiten sprake van storingen na grote gebeurtenissen, waardoor er pieken in het internetverkeer ontstaan en de boel vastloopt. Maar technische deskundigen van de monitorgroepen zeggen dat de black-outs op sociale media opzettelijk worden veroorzaakt.