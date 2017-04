Tsjetsjenen bedreigen Novaja Gazeta

De Russische oppositiekrant Novaja Gazeta vreest na bedreigingen uit Tsjetsjenië voor de levens van haar medewerkers. De Moskouse krant berichtte eerder deze maand dat homoseksuelen in de zuidelijke deelrepubliek worden opgepakt en afgetuigd.

De Tsjetsjeense minister voor Nationaliteitenpolitiek, Dzjamboelat Oemarov, eist excuses van de krant. Het is voor de trotse bergbewoners een belediging dat in hun omgeving „de doodzonde van sodomie” wordt bedreven, schreef hij op Instagram.

Politici, moslimgeestelijken en clanhoofden eisten op een bijeenkomst in Grozny vergelding. De Novaja Gazeta sloeg daarop alarm. De Tsjetsjeense leiding onder president Ramzan Kadyrov zou niet schromen om tegenstanders uit de weg te ruimen, ook niet in andere delen van Rusland of in het buitenland. Het Kremlin waarschuwde vrijdag tegen eigenrichting.

Mensenrechtenactivisten in Rusland bevestigen de meldingen over de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië. Drie mannen zouden zijn vermoord. Volgens een regeringswoordvoerder in Grozny bestaan er in Tsjetsjenië helemaal geen homo’s. En als zij er wel zijn, worden zij door hun familie gedood.