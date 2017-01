Trumps milieuman toont zich gematigd

De man die voor de Amerikaanse president Donald Trump straks over het milieu moet waken, Scott Pruitt, heeft woensdag gezegd zich te houden aan de doelstellingen die het Congres zich eerder heeft gesteld om duurzame energie te realiseren. Pruitt zei tijdens een hoorzitting over zijn aanstaande benoeming ook dat hij de opwarming van de aarde voor een feit houdt.

Pruitt moet het Agentschap voor Milieubescherming (EPA) leiden. Trump, die vrijdag president wordt, heeft vaak betoogd dat de opwarming van de aarde onzin is en dat de theorie over broeikasgassen is gelanceerd om de Amerikaanse economie te ondermijnen.

Pruitt heeft eerder wel zijn twijfels geuit over de stelling dat menselijk handelen zoals de uitstoot van broeikasgassen, de oorzaak van een opwarming van de aarde zou zijn. Pruitt heeft bovendien in zijn loopbaan als jurist - hij is nu nog procureur-generaal in Oklahoma -, volgens Amerikaanse media vaak de kant gekozen van de olie- en gasindustrie tegen natuurbeschermers of pleitbezorgers van duurzame energie. Hij wordt zelfs door een krant „de stenograaf van de olie- en gasindustrie” genoemd.