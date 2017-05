„Trumps geheime informatie kwam uit Israël”

De geheime informatie die de Amerikaanse president Donald Trump zou hebben gedeeld met hoge Russische functionarissen was afkomstig van Israël. Dat meldden Amerikaanse media op basis van niet met name genoemde Amerikaanse functionarissen.

Als het bericht klopt, kan dat gevolgen hebben voor de relatie tussen de VS en Israël. De informatie kan door Rusland weer aan zijn bondgenoot Iran worden gegeven en dat is een vijand van Israël. Uit Israël is geen bevestiging gekomen van het bericht, aldus Amerikaanse media.

CIA praat parlement bij over Trump en Lavrov

Trump is onder druk komen te staan door het bericht in The Washington Post maandag dat hij zeer geheime informatie zou hebben vrijgegeven in een gesprek met onder anderen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.