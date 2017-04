Trump: zorgen om kernoorlog met Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat men „zich altijd zorgen moet maken over een mogelijke kernoorlog met Noord-Korea”. De Republikein reageerde op een vraag van een verslaggever van WTMJ in Wisconsin, een aan CNN gelieerde zender. „We moeten afwachten wat er gaat gebeuren, maar het is een zeer lastige situatie”, aldus Trump.

De verslaggever vroeg of Amerikanen bezorgd moeten zijn over een mogelijke kernoorlog met Noord-Korea. Trump stelde dat je altijd bezorgd moet zijn en niet zoals eerdere Amerikaanse presidenten je afzijdig houden van Noord-Korea.

„Ik ben nu in een positie gedwongen dat Noord-Korea kernwapens heeft en dat wij er iets aan moeten doen”, stelt Trump. „We hopen dat Noord-Korea vrede wil, wij willen in ieder geval vrede. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren.”