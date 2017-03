Trump zinspeelt op samenwerking Democraten

Donald Trumps stafchef Reince Priebus heeft conservatieve Republikeinse politici laten weten dat zij zich achter de agenda van de president moeten scharen. Zo niet, dan laat Trump hen links liggen en gaat hij voor zijn verdere plannen zoals belastinghervorming steun werven bij gematigde Democraten, zei Priebus in het programma ‘Fox News Sunday’ .

Trump leed afgelopen vrijdag een gevoelige politieke nederlaag toen hij zijn ontwerp-zorgwet in moest trekken bij gebrek aan voldoende steun van zijn eigen Republikeinse partij in het Huis van Afgevaardigden. In een tweet op zondagochtend schreef hij dat de conservatieven de „Democraten een glimlach” hebben bezorgd.

Trump zei dat hij ‘Obamacare’ nu laat voor wat het is en met zijn andere plannen aan de slag gaat. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, waarschuwde dat Trump ook met zijn belastingplannen op verzet van de conservatieven zal stuiten. „Hij zal hun moeten vertellen dat hij niet met hen kan samenwerken en dan zullen wij zijn voorstellen zeker bekijken”, zei Schumer. „Maar onze waarden zullen wel leidend zijn.”